Україні вдалося повернути тіла британських волонтерів, що загинули під Соледаром
4 лютого 2023, 11:43Читать новость на русском
Джерело:Андрій Єрмак
У суботу, 4 лютого, Україна провела з Росією масштабний обмін полоненими. Вдалося повернути ще 116 наших захисників. Окрім того, – тіла загиблих британських волонтерів-добровольців та українського воїна з Французького легіону.
Йдеться про британця Крістофера Метью Перрі, новозеландця Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу та українця Євгенія Кулика. Про це інформує 24 Канал.
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Очільник ОП Андрій Єрмак розповів, що тіла вдалося повернути 4 лютого. Також він зазначив, українець Євгеній Кулик служив у Французькому іноземному легіоні. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії повернувся додому, аби захищати Батьківщину.
Коротко, що треба знати про загиблих волонтерів