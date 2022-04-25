В Україні – від +12 до +23 градусів: прогноз погоди на 26 квітня

Погода в Україні у вівторок, 26 квітня, буде дощовою та сонячною. Синоптики також прогнозують різну температуру по всій території.

Найхолодніше буде у західних регіонах, найтепліше – на Сході. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода в областях України

На Заході передбачають дощі, температура становитиме +12…+16 градусів. У східних областях буде сухо та сонячно, стовпчики термометрів показуватимуть +19...+23 градуси.

Північні регіони також потраплять під опади, там варто очікувати +15...+18 градусів. На Півдні – сонце, водночас синоптики прогнозують потепління – +18..+22 градуси.

В українській столиці у вівторок, 26 квітня, дощитиме, вдень передбачають температуру +18…+20 градусів.

Погода у містах України 26 квітня

Ужгород – +14...+16

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +13...+15

Вінниця – +17...+19

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +15...+17

Суми – +16...+18

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +21...+23

Харків – +21...+23

Київ – +15...+17



Погода в Україні 26 квітня / Дані Укргідрометцентру