В Україні відремонтували корабель-розвідник "Переяслав"

Малий розвідувальний корабель Військово-морських сил ЗСУ "Переяслав" відремонтували. Роботи провели на "Миколаївському суднобудівному заводі".

Відповідне підприємство входить до складу державного концерну Укроборонпром. Судно вже перейшло з акваторії ремонтного підприємства.

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Наразі малий розвідувальний корабель Військово-морських сил "Переяслав" прибув до місця постійного базування – військового порту Очакова.

Особливості судна "Переяслав"

Мале гідрографічне судно з заводським номером 701 спустили на воду 30 листопада 1986 року.

Вже власне корабель до складу ВМС України передав Чорноморський флот СРСР у 1995 році. Того ж року на судні підняли український військово-морський прапор.

"Переяслав" за типом відносять до морських самохідних однопалубних суден. Він пов'язаний з проєктом кораблів спеціального призначення, носіїв підводних засобів руху – 1824Б.

Кораблі відповідного проєкту класифікують як малі розвідувальні. Комплекс спеціального озброєння на них – засоби прихованого виводу і прийому водолазів-розвідників та доставки підводних засобів руху.

Дані: Вікіпедія

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Текст публікації:

Завершено ремонт малого розвідувального корабля "Переяслав".

Ремонт здійснювався вітчизняним підприємством, що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром".

Днями Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" завершило ремонтні роботи на малому розвідувальному кораблі Військово-Морських сил ЗС України "Переяслав".

Після переходу з акваторії ремонтного підприємства зазначений корабель прибув до місця постійного базування.