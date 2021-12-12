В Україні виготовлятимуть реактивні безпілотники, – Арестович
Джерело:"Радіо Свобода"
В Україні виготовлятимуть важкі турецько-українські безпілотники типу Anka. Олексій Арестович розповів, що у Василькові Київської області вже триває будівництво заводу для цієї мети.
Речник української делегації у ТКГ зауважив, що такі безпілотники є "наступним поколінням". За його словами, вони "перевищують Bayraktar за всіма характеристиками".
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Коли виготовлять першу продукцію
Арестович розповів, що першу продукцію завод має виготовити вже наприкінці 2022 року.
Зокрема, може йтися і про реактивні безпілотники, які є перехоплювачами. Тобто, вони здатні діяти проти повітряних об'єктів, проти інших безпілотників. Навіть проти авіації пілотованої, – сказав Арестович.
На безпілотниках будуть українські двигуни і решта турецька авіоніка, зокрема, корпус тощо.
Що таке AnkaЦе сімейство безпілотників, розроблених турецькою компанією Turkish Aerospace Industries. Вони мають засоби для нейтралізації ППО. Стандартне озброєння включає 8 керованих протитанкових ракет Roketsan Cirit або 4 керовані авіабомби MAM-L.
Bayraktar планують виробляти в Україні
В Україні планують запустити повномасштабне виробництво турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Їх зможуть використовувати для потреб ЗСУ та постачання іноземним замовникам.
Планують відкрити завод з виробництва "байрактарів".
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