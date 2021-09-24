В Україні виготовлятимуть турецькі ударні безпілотники Bayraktar, – Кулеба

Володимир Зеленський 22 вересня перебував з робочим візитом у Сполучених Штатах. Там президент України провів зустріч з главою Туреччини Реджепом Ердоганом.

Під час перемовин політики повинні були домовитися про будівництво заводу турецьких ударних безпілотників у нашій державі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Я вже сказав про це: там все буде добре, і завод Bayraktar на території України буде,

– зауважив очільник МЗС.

Кулеба заявив, що в Україні виготовлятимуть турецькі Bayraktar: дивіться відео

Безпілотники Bayraktar в Україні: коротко

На озброєнні ЗСУ вже є безпілотники Bayraktar TB-2. Про закупівлю 6 таких апаратів Україна та Туреччина домовилися ще у 2018 році.

У 2020 році гендиректор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря анонсував, що Україна планує придбати у Туреччини ще 48 таких безпілотників.