Понад рік служив на Закарпатті та втік через Угорщину: в Україні викрили агента Кремля

Правоохоронці викрили російського агента, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників. Агент Кремля через Угорщину втік до Москви.

Агент Кремля понад рік служив на кордоні на Закарпатті зв'язківцем. Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська.

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Агенту російських спецслужб повідомили про підозру у дезертирстві

У серпні 2022 року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв'язку одного з підрозділів кордону. В Офісі генпрокурора повідомили, що російський агент не мав доступу до державної таємниці.

Тому витік секретної інформації через нього не підтвердився.

Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили агенту російських спецслужб про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у держзраді.

За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. Після цього в одному з російських пабліків з'явилася інформація про те, що зрадник тривалий час працював агентом спецслужб Росії і зараз перебуває у Москві.

Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом опублікувати інтерв'ю зі зрадником.

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