Мороз та сніг: прогноз погоди в Україні на 5 лютого

4 лютого 2023, 14:35
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Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 5 лютого, в Україні буде справжня зимова погода. Синоптики прогнозують невеликий сніг у всіх регіонах.

За очікуваннями синоптиків, у Криму випаде мокрий сніг. Пішоходів та водіїв закликають бути обережними, адже дороги місцями вкриє ожеледиця.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Українців попереджають про морозну погоду. Зокрема, температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу.

У східних і південних областях температура повітря буде близько 0 градусів, в Карпатах очікують 6-11 градусів морозу. Натомість у Криму повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла.

Вітер пануватиме північний, північно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Прогноз від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на 5 лютого. За її словами, Україна належатиме до периферійної області циклонів та антициклонів.

Відтак, погода у неділю буде неоднорідна, проте без особливих екстрем. Подекуди випадатиме сніг, переважно невеликий. У центральних областях, на південному сході – без істотних опадів.

Вітер в Україні буде північного та північно-східного напрямків, помірний. Діденко зазначає, що через протистояння атмосферних антиподів він може бути рвучким, до сильних поривів.

Синоптикиня нагадує, що тиждень буде морозним, але без перебільшення.

Погода у містах України

  • Ужгород – -6...-4
  • Львів – -7...-5
  • Івано-Франківськ – -5...-3
  • Тернопіль – -5...-3
  • Чернівці – -5...-3
  • Хмельницький – -5...-3
  • Луцьк – -5...-3
  • Рівне – -3...-1
  • Житомир – -3...-1
  • Вінниця – -4...-2
  • Одеса – -1...+1
  • Миколаїв – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Сімферополь – +3...+5
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – -4...-2
  • Чернігів – -4...-2
  • Суми – -4...-2
  • Полтава – -4...-2
  • Дніпро – -3…-1
  • Запоріжжя – 0...+2
  • Донецьк – 0...+2
  • Луганськ – -1...+1
  • Харків – -1...+1
  • Київ – -4...-2

Погода в Україні 5 лютого / Фото Укргідрометцентр

Автор: Анна Романюк