Мороз та сніг: прогноз погоди в Україні на 5 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
У неділю, 5 лютого, в Україні буде справжня зимова погода. Синоптики прогнозують невеликий сніг у всіх регіонах.
За очікуваннями синоптиків, у Криму випаде мокрий сніг. Пішоходів та водіїв закликають бути обережними, адже дороги місцями вкриє ожеледиця.
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Прогноз від Укргідрометцентру
Українців попереджають про морозну погоду. Зокрема, температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу.
У східних і південних областях температура повітря буде близько 0 градусів, в Карпатах очікують 6-11 градусів морозу. Натомість у Криму повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла.
Вітер пануватиме північний, північно-східний, 7-12 метрів за секунду.
Прогноз від Наталки Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на 5 лютого. За її словами, Україна належатиме до периферійної області циклонів та антициклонів.
Відтак, погода у неділю буде неоднорідна, проте без особливих екстрем. Подекуди випадатиме сніг, переважно невеликий. У центральних областях, на південному сході – без істотних опадів.
Вітер в Україні буде північного та північно-східного напрямків, помірний. Діденко зазначає, що через протистояння атмосферних антиподів він може бути рвучким, до сильних поривів.
Синоптикиня нагадує, що тиждень буде морозним, але без перебільшення.
Погода у містах України
- Ужгород – -6...-4
- Львів – -7...-5
- Івано-Франківськ – -5...-3
- Тернопіль – -5...-3
- Чернівці – -5...-3
- Хмельницький – -5...-3
- Луцьк – -5...-3
- Рівне – -3...-1
- Житомир – -3...-1
- Вінниця – -4...-2
- Одеса – -1...+1
- Миколаїв – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Сімферополь – +3...+5
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – -4...-2
- Чернігів – -4...-2
- Суми – -4...-2
- Полтава – -4...-2
- Дніпро – -3…-1
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – 0...+2
- Луганськ – -1...+1
- Харків – -1...+1
- Київ – -4...-2