В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму, – Зеленський про зло, яке перевершує Росія
У 2022 році нацистське зло повернулося у світ в дещо іншій формі, під іншими гаслами та прапорами. А Україна, в якій влаштували реконструкцію кривавого режиму, відчуває на собі ті ж звірства, що і вся Європа з 1939 – 1945 роки.
На цьому президент України Володимир Зеленський наголосив під час звернення до українців у День пам'яті та примирення, коли наша держава згадує жертв Другої світової війни, повідомляє 24 канал.
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Росія перевершує вчителя та зсуває його з п'єдесталу найбільшого зла
Зеленський відзначив, що Росія фанатично наслідує нацистський режим, його ідеї, дії, слова та символи.
Маніакальне до деталей – відтворення його звірств та "алібі", що начебто надають злу священну мету. Повторення його злочинів та навіть спроби перевершити вчителя та посунути його з п'єдесталу найбільшого зла в історії людства,
– сказано у зверненні президента, записаному у зруйнованій Бородянці.
У емоційному зверненні президент наголосив, що росіяни щодня встановлюють рекорд із ксенофобії, ненависті та расизму, а також – кількості жертв, до якої вони можуть призвести.
Цьогоріч ми кажемо "ніколи знову" інакше: дивіться звернення Зеленського
Він додав, що "Ніколи знову" – це гімн цивілізованого світу, проте Росія спотворила цю фразу нотами сумніву, розпочавши свою смертельну арію зла.
І це зрозуміло усім країнам, які побачили жахи нацизму на власні очі, а сьогодні відчувають моторошне дежавю,
– додав Зеленський.
День пам'яті та примирення в Україні
День перемоги в Україні не святкують з 2016 року. У радянські часи 9 травня використовували як елемент пропаганди. Комуністичний російський режим перетворив цю дату у знакову й щороку в цей день демонструє світу "свою силу" на масштабних парадах.
Наша держава відійшла від святкування цього дня. Натомість Україна приєдналась до цивілізованого світу й відзначає День пам'яті та примирення 8 травня. У цей день вшановуються подвиги українського народу та його визначний внесок в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні.
Плани Росії на 9 травня
Натомість Росія продовжує традицію залякування світу. Цьогоріч, як і раніше, Путін виступатиме на Червоній площі перед парадом військових, серед танків, ракет і міжконтинентальних балістичних ракет.
Повідомляється, що в Росії пролетять надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та літак "судного дня". У країні-агресорці також планують, що у марші Червоною площею візьмуть участь 11 тисяч російських військових.
Утім, попри всю помпезність події, цьогоріч Росія залучила до параду значно менше техніки та людей, ніж торік.
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