В Україні вперше провели навчання для бійців, яким заборонено брати зброю: яке їх завдання

У Київській області вперше відбулися навчання особливих бійців, яким заборонено використовувати зброю. Ці бійці – військові священики чи ж капелани.

Цей курс є першим в Україні, де готують бійців, які ніколи не триматимуть зброю в руках. Церква та законодавство забороняють їм використовувати зброю, але вони повинні знати, як виживати на полі бою.

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Капелани на фронті підтримують бойовий дух воїнів

Курс ознайомлює їх з різними видами озброєнь, загальноармійськими поняттями та тактичною медициною. Головна мета капеланів на фронті – підтримувати бойовий дух воїнів.

Деякі з військових священників, які брали участь у цих навчаннях, вже були на війні з 2014 року. З травня минулого року військовий капелан може стати офіцером служби, підписавши контракт і ставши частиною військової служби. Він має всі соціальні гарантії, які надаються іншим військовослужбовцям.

У першому випуску курсу було навчено 30 капеланів, які вже служать у своїх частинах та підрозділах. У найближчому майбутньому такі військові капелани повинні бути у всіх бойових підрозділах Збройних Сил, Нацгвардії та прикордонників.

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