В Україні ввечері можливий дефіцит електроенергії, – Укренерго

В Укренерго звернулися до українців. Мешканців країни попередили про те, що може бути дефіцит електроенергії.

В Укренерго поділилися важливою інформацією для українців. У компанії прогнозують, що 30 листопада може бути дефіцит електроенергії.

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Коли може бути дефіцит електроенергії

Станом на 11:30 Укренерго включило в роботу останню з пошкоджених негодою магістральних високовольтних ліній 330кВ. Відтак, вдалося відновити надійність живлення південного регіону. Відомо, що станом на ранок через негоду без світла все ще залишався 91 населений пункт.

Водночас у вечірні години – з 16:00 по 18:00 – в енергосистемі можливий дефіцит електроенергії. Відтак, українців попрохали в цей час ощадливо використовувати електроенергію.

Погода впливає на генерацію та споживання

В Укренерго зауважили, що 29 листопада добовий максимум фіксували зранку між 10:00 та 11:00. Адже при середньодобовій температурі 0,4 °C він був на 3% вищим за відповідний показник наразі найхолоднішого дня осені – понеділок 27 листопада (-2,3 °C).

Звернули увагу, що причиною було зменшення виробництва "зеленої" генерації. А сталося це через щільну хмарність та одночасне відновлення споживання у багатьох населених пунктах, знеструмлених через негоду.

Водночас прогнозована середньодобова температура 30 листопада значно нижча. Мовиться про -4 °C, через що споживання електроенергії може зростати. Крім того, на цей показник впливає одночасне підключення тисяч споживачів, які залишалися без світла через негоду. Власне, енергосистема України зазнає перевантаження.

Втім, в Укренерго наголосили, що графіків відключення не прогнозують. Лиш просять споживати електроенергію заощадливо.

Нагадаймо, що раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив прогноз щодо можливих відключень світла. Він зауважив, що за певної температури існує ймовірність, що таки доведеться обмежувати подачу електроенергії.

При -8 і нижче, за оцінками і розрахунками Центру досліджень енергетики, не буде чим перекривати цей дефіцит. На жаль, європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською,

– зазначив він.

За словами Харченка, обмеження можуть бути у пікові години споживання. Мовиться про періоди між 8 та 10 ранку або 17 та 20 – 21 вечора.