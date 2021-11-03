В Україні введуть е-посвідчення ветерана: Рада зробила перший крок

Парламентарі планують запровадити в Україні електронне посвідчення ветерана. Це допоможе удосконалити функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

За законопроєкт №5694 проголосували 291 народний депутат на позачерговому пленарному засіданні.

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Що передбачає законопроєкт

Документ пропонує закріпити на законодавчому рівні можливість використовувати відображення в електронній формі інформації, що міститься в посвідченні:

ветерана війни,

постраждалого учасника Революції Гідності

Також законопроєкт пропонує налагодити автоматизований інформаційний обмін між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та системами, реєстрами та банками даних яких є державні органи чи органи місцевого самоврядування.

Наразі Міністерство у справах ветеранів України організує розробку та впровадження Єдиного держреєстру ветеранів війни та електронного посвідчення ветерана війни "е-Посвідчення ветерана". Зараз через відсутність законодавчого врегулювання питання ветерани війни використовують аналог відповідного посвідчення у формі книжечки.

Вражає! За даними авторів законопроєкту, кількість громадян України відповідних категорій становить близько 1,2 мільйона осіб.

Раніше Міністерство ветеранів заявляло про появу цифрової версії посвідчення учасника бойових дій. Документ планують інтегрувати у додаток "Дія". Щоправда, обіцяли це зробити ще в жовтні 2021 року.