В Україні вже загинули 17200 окупантів: яких ще втрат зазнала Росія
29 березня 2022 , 09:10Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі озвучили свіжі втрати російських загарбників. Українські бійці вже ліквідували близько 17 200 окупантів.
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому реальні втрати росіян можуть бути більшими.
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Інші втрати ворога
- Танки – 597,
- бойові броньовані машини – 1710,
- артилерійські системи – 303,
- РСЗВ – 96,
- засоби ППО – 54,
- літаки – 127,
- гелікоптери – 129,
- автомобільна техніка – 1178,
- кораблі /катери – 7,
- цистерн з ПММ – 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71.
- Спеціальна техніка – 21,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Цікаво – Зведення Генштабу станом на ранок 29 березня: