Кіберполіція провела масштабне блокування каналів і груп, які "розкручували" рух "Редан"

В Україні заблокували 18 каналів та груп, які штучно "розкручували" рух "Редан". Наголошують, що це ніщо інше, як психологічна операція ворога.

Чергова ІПСО ворога

Кіберполіція провела масштабне блокування інформаційних каналів. Наразі встановлюються джерела фінансування та їх адміністратори.

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Штучне поширення субкультури "ПВК Редан", є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, аби втягнути дітей у протиправну діяльність,

– наголосили в поліції.

Зазначають, що мета організаторів зібрань молоді була у провокуванні конфліктів і масових бійок між підліткам. Утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми.

Результати роботи правоохоронців

Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили більше 700 осіб, більшість з яких були неповнолітніми. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи.

Що відомо про ПВК "Редан"

Субкультура ПВК "Редан" – агресивна молодіжна субкультура, яка займається масовими бійками. Рух зародився в Росії, де підлітки влаштовували заворушення в торгових центрах.

27 лютого, рух масово почали популяризувати в Україні, зокрема у телеграм-каналах з'явилися групи, де закликали підлітків до бійок.

Вчора стались перші сутички: поліція розігнала підлітків у Полтаві, Дніпрі, Харкові та Івано-Франківську.

У Києві. Одесі та Львові юнаки теж намагались влаштувати масові бійки, однак правоохоронці швидко відреагували та попередили можливі сутички.

За відповідні дії передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність.