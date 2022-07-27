В Україні ввели мораторій на стягнення боргів за комуналку: кого це стосується

Верховна Рада 27 липня ухвалила закон, що забороняє примусове стягнення боргів за комунальні послуги. Щоправда, це стосується лише визначених територій України.

Так, мораторій діятиме під час оголошеного воєнного стану винятково на територіях, які перебувають або перебували у зоні бойових дії чи під тимчасовою окупацією. Підтримали законопроєкт 312 народних депутатів.

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Що передбачає законопроєкт

Про ухвалення проєкту закону №7531 повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграмі, проте на сайті Верховної Ради станом на 17:00 статус поки що не оновлено – "очікує на друге читання".

За документом, мораторій на примусове стягнення боргів за комунальні послуги діятиме у територіальних громадах, що розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували під тимчасовою окупацією та в оточенні.

Такі населені пункти і райони визначені офіційним переліком, затвердженим Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, що постійно оновлюється. З актуальним списком можна ознайомитись за посиланням.

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Зауважимо, що закон також забороняє стягувати борги за комунальні послуги з власників нерухомого майна, яке є місцем проживання фізичної особи й було знищено або пошкоджено унаслідок повномасштабної війни росії проти України.

Крім того, документ встановлює заборону дій з виконання рішень (окрім рішень за позовами фізичних осіб про стягнення зарплати, грошового забезпечення військовослужбовців), за якими боржниками є такі суб'єкти:

підприємства оборонно-промислового комплексу України,

органи військового управління, з'єднання,

військові частини,

вищі військові навчальні заклади,

військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти,

установи та організації, що входять до складу Збройних Сил України.

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