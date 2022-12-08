В Україні загинув 20-річний волонтер зі Швеції, який допомагав евакуювати поранених бійців

В Україні загинув громадянин Швеції. Йому було лише 20 років, він допомагав евакуювати поранених військових.

Хлопець проживав на півдні Швеції. Його рідних вже проінформували.

Читайте також На війні також гине багато військовослужбовиць: Резніков озвучив цифри

Волонтер загинув під Бахмутом

Волонтер загинув під Бахмутом, унаслідок зіткнення з бойовою машиною. Це сталось під час евакуації поранених з фронту.

Повідомляється, що хлопець був волонтером медичного батальйону "Госпітальєри".

Шведські ЗМІ також нагадали, що влітку цього року в результаті бойових дій в Україні також загинув громадянин Швеції. 30-річний чоловік потрапив під снаряд поблизу фронту в Донецькій області. Раніше він служив у Збройних силах Швеції. Він прийняв рішення звільнитися, щоб поїхати в Україну.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. наші військові героїчно тримають місто та відбивають атаки ворога.

У ЗСУ розповіли, що біля Бахмута Росія втрачає до 70 осіб на добу . Окупанти намагаються вогнем вплинути на позиції наших військових, обстрілюють зі ствольної артилерії, мінометів та іншої зброї.

. Окупанти намагаються вогнем вплинути на позиції наших військових, обстрілюють зі ствольної артилерії, мінометів та іншої зброї. Нещодавно неподалік Бахмута українські захисники знищили ворожий винищувач Су-24. Від одного бомбардувальника залишилися одні уламки. На опублікованому фото можна побачити розкидані фрагменти російського Су-24. Що сталося з пілотами цього бомбардувальника – невідомо.

Михайло Подоляк заявив, що росіянам не варто навіть думати про Бахмут. Там окупанти втратили вже тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових. Натомість загарбникам порадили готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу.

"Госпітальєри" – добровольча організація парамедиків, що бере активну участь у російсько-українській війні з 2014 року. Надає першу медичну допомогу та евакуює поранених українських військових і цивільних із найгарячіших ділянок фронту.