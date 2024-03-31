В Україні була загроза балістики: окупанти запускали ціль по Одесі

31 березня 2024, 10:03
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Зранку 31 березня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням. Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

10:01, 31 березня

Відбій тривоги в Одеській області.

10:00, 31 березня

В Миколаївській і Херсонській областях оголосили відбій повітряної тривоги.

09:41, 31 березня

Повідомляється, що ціль, яка рухалася на Одесу, зникла.

09:39, 31 березня

Моніторингові канали зазначили про ціль на Одесу.

09:37, 31 березня

В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

 

Автор: Ірина Марціяш