В Україні була загроза балістики: окупанти запускали ціль по Одесі
Зранку 31 березня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням. Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
Відбій тривоги в Одеській області. В Миколаївській і Херсонській областях оголосили відбій повітряної тривоги. Повідомляється, що ціль, яка рухалася на Одесу, зникла. Моніторингові канали зазначили про ціль на Одесу. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
Відбій тривоги в Одеській області.
В Миколаївській і Херсонській областях оголосили відбій повітряної тривоги.
Повідомляється, що ціль, яка рухалася на Одесу, зникла.
Моніторингові канали зазначили про ціль на Одесу.
В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.