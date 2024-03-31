В Україні була загроза балістики: окупанти запускали ціль по Одесі

Зранку 31 березня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням. Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.