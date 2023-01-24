Дефіцит потужності досі суттєвий: яка ситуація зі світлом в Україні
Джерело:Укренерго
Станом на 24 січня виробництво електроенергії в Україні незначно збільшилось. Тому дефіцит потужності залишається суттєвий.
Проблеми в енергосистемі виникли внаслідок російських ракетних атак. Нині енергетики намагаються покращити ситуацію.
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Яка ситуація зі світлом в Україні
Станом на 24 січня внаслідок атак окупантів виникли суттєві пошкодження на електростанціях. Тому зараз виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
В Укренерго нагадали, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.
Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення,
– зазначили у відомстві.
Окрім цього, енергетикам вдалося збільшити надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході України.
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Електроенергія в Україні: останні новини
- 22 січня в Укренерго повідомляли, що українці збільшили споживання електроенергії. Причина – похолодання по всій країні. Крім того, остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
- 23 січня у 7 областях застосовували екстрені аварійні відключення світла. Графіки тимчасово не діяли.
- США спрямують Україні 125 мільйонів доларів. Їх використають на ремонт енергоструктури нашої держави, яка постраждала від атак ракетами та дронами.
- До речі, у Верховній Раді припустили, що терміни відключення електроенергії можуть стати більшими.