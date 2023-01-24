Дефіцит потужності досі суттєвий: яка ситуація зі світлом в Україні

Станом на 24 січня виробництво електроенергії в Україні незначно збільшилось. Тому дефіцит потужності залишається суттєвий.

Проблеми в енергосистемі виникли внаслідок російських ракетних атак. Нині енергетики намагаються покращити ситуацію.

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Станом на 24 січня внаслідок атак окупантів виникли суттєві пошкодження на електростанціях. Тому зараз виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

В Укренерго нагадали, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення,

– зазначили у відомстві.

Окрім цього, енергетикам вдалося збільшити надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході України.



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