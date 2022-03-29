"Україні залишилося декілька годин": посол Мельник розповів про міністра фінансів Німеччини

Зранку 24 лютого, коли Путін здійснив повномасштабний наступ на Україну, деякі німецькі політики поводились так, ніби Україна вже програла. Зокрема міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Тоді очільник Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер з ввічливою посмішкою сказав, що Україні залишилось лише декілька годин. Про це під час інтерв'ю розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"Це був нокаут": Мельник про розмову з Лінднером після наступу

Лінднер вважав, що Росія швидко окупує Україну і поставить свій маріонетковий уряд. За словами Мельника, чиновник сидів із "такою ввічливою усмішкою" і розмовляв так, начебто поразка українців уже давно вирішена наперед.

У вас лише кілька годин. Поставляти зброю або виключати Росію із SWIFT безглуздо.

– сказав він.

Посол України в Німеччині сказав, що ці слова довели його до сліз.

У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен. Як міністр фінансів. У всякому разі для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером просто сльози текли по обличчю,

– розповів Мельник.

Тим часом Міністр економіки й енергетики Німеччини Роберт Хабек, який ще влітку вимагав надати зброю для України, був спустошений. Мельник розповів, що того ранку йому було "гірко і соромно за те, що він дозволив своїй партії розчавити себе".

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