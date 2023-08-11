В Україні запрацювали 50 нових камер фіксації порушень ПДР: де саме

Сьогодні, 11 серпня, в Україні запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Також відновили роботу тих камер, які відключали через війну.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновлює свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють уперше.

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Камери вперше запрацюють у таких населених пунктах:

Бердичів : вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу – вулиця Волочаївська;

: вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу – вулиця Волочаївська; Кривий Ріг : Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця 21-ї бригади Національної гвардії;

: Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця 21-ї бригади Національної гвардії; Кривий Ріг: Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця Дніпровське шосе;

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця Дніпровське шосе; Суми : вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу – вулиця Війська Запорозького;

: вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу – вулиця Війська Запорозького; Ужгород: вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу – вулиця Антона Макаренка;

вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу – вулиця Антона Макаренка; Ужгород : вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу – проспект Свободи;

: вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу – проспект Свободи; Чернівці : проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв Майдану;

: проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв Майдану; Чернівці : проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу – вулиця Небесної сотні;

: проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу – вулиця Небесної сотні; Чернівці : вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу – вулиця Олександра Щербанюка;

: вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу – вулиця Олександра Щербанюка; Чернівці : вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу – вулиця Клубна;

: вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу – вулиця Клубна; Чернівці : на 0 км+972 автодороги М-19-03, напрямок спрямування приладу – Чернівецька об’їзна дорога;

: на 0 км+972 автодороги М-19-03, напрямок спрямування приладу – Чернівецька об’їзна дорога; Вінниччина : на 491 км+090 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Умань;

: на 491 км+090 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Умань; Вінниччина : на 490 км+890 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Вінниця;

: на 490 км+890 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Вінниця; Закарпатська область : на 2 км+395 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу – село Верхній Коропець;

: на 2 км+395 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу – село Верхній Коропець; Закарпатська область : на 7 км+734 автодороги М-08, напрямок спрямування приладу – вулиця Доманинська;

: на 7 км+734 автодороги М-08, напрямок спрямування приладу – вулиця Доманинська; Тернопільщина : на 328 км+315 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Тернопіль;

: на 328 км+315 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Тернопіль; Тернопільщина : на 268 км+641 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Кременець;

: на 268 км+641 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Кременець; Тернопільщина : на 158 км+740 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – селище Великі Борки;

: на 158 км+740 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – селище Великі Борки; Чернівецька область: на 100 км+356 автодороги Р-62, напрямок спрямування приладу – Сторожинець.

Чому функціонування системи фіксацій швидкості потрібне У червні 2020 року у Києві запрацювали перші 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. За даними МВС, за рік функціонування системи кількість порушень знизилася в 10 разів, а кількість ДТП у цих місцях зменшилася втричі.