Роботу всім: в Україні запрацював Національний кадровий резерв

В Україні 3 листопада презентували Національний кадровий резерв. Це ресурс, який допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу.

Новий ресурс презентували Міністерство економіки, Державна Служба Зайнятості України та Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Про це повідомляє 24 канал.

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Деталі про новий сервіс з пошуку роботи

Місія Національного кадрового резерву – запустити в Україні ефективний соціальний ліфт, який за допомогою штучного інтелекту допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу. Завдання держави – забезпечити розвиток людського капіталу в Україні,

– заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Кадровий резерв безкоштовний і доступний для українців 24/7. При цьому не важливо, де саме ви перебуваєте. Перейти на сайт можна – за посиланням.

Як Національний Кадровий Резерв допомагає у пошуку роботи:

визначає здібності людини до професій, рівень володіння важливими навичками та схильність до підприємництва;

дає можливість обирати роботу за допомогою єдиного порталу вакансій;

надає комплексне навчання підприємництву.

Ми розробили штучний інтелект, який точно та швидко визначить пул професій для кожної людини, відповідно до її здібностей, а також встановить схильність до ведення власного бізнесу,

– розповів заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.

За його словами, усі дані автоматично формуються в інтерактивному резюме. Його можна переслати роботодавцю через єдиний портал вакансій або ж видрукувати і взяти з собою на співбесіду.

Інтерактивне резюме надасть людині перевагу перед іншими претендентами зі стандартними резюме. У ньому буде вся інформація, яка потрібна рекрутеру для розуміння, чи підходить кандидат на вакансію.

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Що буде, якщо у вас виявлять схильність до ведення бізнесу

Якщо сервіс виявить, що людина має схильність до ведення власної справи, то вона зможе пройти комплексне навчання підприємництву. Навчальна програма складається з мультимедійних курсів у міжнародному форматі SCORM та майстер-класів відомих бізнес-тренерів:

Андрія Длігача,

Ваче Давтяна,

Володимира Страшка.

Після завершення навчання учасник зможе отримати сертифікат.