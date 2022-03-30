В Україні запустили портал повідомлень про активи окупантів: долучитися може кожен
Джерело:Офіс Генерального прокурора
В Україні запустили портал, де зібрані повідомлене про активи осіб, причетних до агресії Росії. Відтепер кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора.
Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії Росії проти України.
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Що відомо про Task Force
Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом, щодо обміну даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а також щодо імплементації санкцій та протидії фізичним і юридичним особам, які порушують ці санкції.
Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати,
– зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
Серед учасників Task Force:
- Офіс Генерального прокурора,
- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК),
- Міністерство закордонних справ,
- Служба безпеки України,
- Національне антикорупційне бюро України,
- Національна поліція та Держфінмоніторинг.
Про що варто повідомляти
Якщо ви маєте інформацію про майно причетних до російської агресії за кордоном, повідомте про це на Порталі. Повідомляти радять про:
- квартири у Великій Британії,
- маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах,
- золоті злитки у Швейцарії,
- яхти, зашвартовані у країнах ЄС.
За бажанням, повідомлення на Порталі можна подати анонімно.
"Важливо, що повідомивши про статки навіть анонімно ви можете отримати шанс на значну фінансову винагороду – 10% від вартості активів. Та найголовніше, що ваше повідомлення – внесок у закінчення війни в Україні!,
– додав Голова НАЗК Олександр Новіков.
Механізм опрацювання вхідних повідомлень
Опрацювавши дані про віднайдені активи, НАЗК передаватиме їх до Офісу Генерального прокурора для подальшого арешту після оголошення підозр особам, які є їх власниками або бенефіціарами. А також до Міністерства закордонних справ України для заморожування активів, відшкодування їх коштом шкоди, заподіяної вчиненням злочинів проти людяності, вбивством тисяч мирних громадян.