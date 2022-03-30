В Україні запустили портал повідомлень про активи окупантів: долучитися може кожен

В Україні запустили портал, де зібрані повідомлене про активи осіб, причетних до агресії Росії. Відтепер кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора.

Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії Росії проти України.

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Що відомо про Task Force

Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом, щодо обміну даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а також щодо імплементації санкцій та протидії фізичним і юридичним особам, які порушують ці санкції.

Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати,

– зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Серед учасників Task Force:

Офіс Генерального прокурора,

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК),

Міністерство закордонних справ,

Служба безпеки України,

Національне антикорупційне бюро України,

Національна поліція та Держфінмоніторинг.

Про що варто повідомляти

Якщо ви маєте інформацію про майно причетних до російської агресії за кордоном, повідомте про це на Порталі. Повідомляти радять про:

квартири у Великій Британії,

маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах,

золоті злитки у Швейцарії,

яхти, зашвартовані у країнах ЄС.

Повідомляти варто про активи, інформація про які ще не з’являлася у ЗМІ та не є відомою широкому загалу.

За бажанням, повідомлення на Порталі можна подати анонімно.

"Важливо, що повідомивши про статки навіть анонімно ви можете отримати шанс на значну фінансову винагороду – 10% від вартості активів. Та найголовніше, що ваше повідомлення – внесок у закінчення війни в Україні!,

– додав Голова НАЗК Олександр Новіков.

Механізм опрацювання вхідних повідомлень

Опрацювавши дані про віднайдені активи, НАЗК передаватиме їх до Офісу Генерального прокурора для подальшого арешту після оголошення підозр особам, які є їх власниками або бенефіціарами. А також до Міністерства закордонних справ України для заморожування активів, відшкодування їх коштом шкоди, заподіяної вчиненням злочинів проти людяності, вбивством тисяч мирних громадян.

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