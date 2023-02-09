Збирав секретну інформацію: керівник підрозділу Укрзалізниці працював на ФСБ

В Україні продовжують викривати зрадників. Так, СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який працював на ФСБ.

Як виявилось, зрадник коригував ракетні удари по Києву. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

Зверніть увагу Російські агенти готували ракетні удари по залізниці та енергооб'єктах Одеси і Херсона

Як співробітник Укрзалізниці працював на Росію

Так, посадовцю регіональної філії "Південно-Західна залізниця" окупанти обіцяли лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Чоловік перебував на постійному зв’язку з ФСБ. Він слідкував за пересуванням військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Крім цього, зрадник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

Однак ворожого поплічника СБУ затримала у Чернігові. У нього знайшли листування з представником ФСБ.

Що загрожує зраднику

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

СБУ затримала ворожого агента / фото Служба безпеки України

СБУ продовжує викривати зрадників України