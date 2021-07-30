Вперше за часів Незалежності: в Україні затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності

Дмитро Кулеба заявив, що в Україні вперше за 30 років затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Це сталося під час виїзного засідання РНБО 30 липня, яке відбулося у Краматорську.

Про це міністр закордонних справ повідомив під час брифінгу за підсумками Ради національної безпеки й оборони.

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Сьогодні сталася історична подія – вперше за 30 років Незалежності України отримала чітку, зрозумілу та змістовну Стратегію зовнішньополітичної діяльності,

– сказав глава МЗС.

"Попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного, продуманого підходу ми мали ці хитання, стрибки з одного боку в інший. І недостатню ефективність роботи на низці напрямків", – зазначив він.

Дмитро Кулеба наголосив, що завдяки ухваленню цієї Стратегії сьогодні є змога ці проблеми усунути.

За його словами, президент ставив завдання розробити так Стратегію. Зробити її "предметною", а не "водянистою" і цього результату досягли.

Що відомо про Стратегію

Міністр закордонних справ розповів, що у документі чітко визначена мета зовнішньої політики: "Утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни".

Документ визначає шість пріоритетних напрямків:

забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.

протидія агресивній політиці Росії

курс на членство в ЄС та НАТО

просування українського експорту та залучення інвестицій

захист прав, а також інтересів українців закордоном

просування позитивного іміджу України у світі

У документі аж 254 пункти

Стратегія – це об'ємний документ, у ньому 254 пункти. Зміст можна систематизувати за трьома основними темами:

Україна – активний учасник міжнародної політики;

Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу

Україна – це країна нових економічних можливостей.

Ці 3 принципи, які будуть закладені у кожен крок, які ми здійснюватимемо на зовнішній арені,

– підсумував Дмитро Кулеба.

Брифінг Дмитра Кулеби за підсумками РНБО 30 липня: дивіться відео