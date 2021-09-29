В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху: що відомо

Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху в Україні. Чимало з них стосуються пересування велосипедистів.

Відповідний проєкт постанови затвердили під час засідання уряду 29 вересня.

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Зміни до ПДР в Україні

Передбачається внесення змін і доповнень до ПДР та викладення у новій редакції розділів 33 "Дорожні знаки", 34 "Дорожня розмітка" та додатків 1,2 до ПДР.

Чимало змін стосуються дорожнього руху велосипедистів. Зокрема, уточнено термін "велосипедна доріжка", додано "велосипедну смугу" та "велосипедний переїзд".

Необхідність змін в проєкті постанови Кабміну пояснюють тим, що із прийняттям нових стандартів виникає потреба в приведенні у відповідність до них правил дорожнього руху.

Фіксація порушень ПДР

В Україні до 2024 року хочуть встановити 1,5 тисячі стаціонарних камер фото та відеофіксації порушень ПДР. Кожен прилад дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.

Нині вже встановлено 130 комплексів фотовідеофіксації порушень ПДР, а до кінця року – заплановано близько 400. У МВС мають намір реалізувати відразу 4 підходи.

Планують встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів, посилення законодавчої бази, поліпшення дорожньої інфраструктури та системи статистики по ДТП.

В Україні система фотовідеофіксації запрацювала 1 червня 2020 року. А наприкінці листопада минулого року почали діяти нові правила дорожнього руху



Нові штрафи / Інфографіка 24 каналу