Україні зброю, а проти Росії санкції: Піонтковський оцінив перемовими США з Кремлем

11 січня 2022 , 12:09
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Згідно з листом 25 послів США, озброєння українці мають отримати не тоді, коли Росія вже вторгнеться у Київ, а негайно. Також проти Кремля можуть ввести жорсткі санкції.

Дії офіційного Вашингтону, зокрема численні переговори з Росією, підтверджують можливість такого розвитку подій. Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Питання не в США та Європі, – Чалий сказав, від кого насправді залежить майбутнє України

Як США відреагує на агресію Кремля

Однак, як зазначив Піонтковський, зараз триває боротьба між помічником президента США Джейком Саліваном і держсекретарем Ентоні Блінкеном. 

Після розмови Байдена з Путіним, на брифінгу Саліван заявив, що якщо буде повномасштабне вторгнення, тоді США відреагують так:  

  • по-перше, введуть "пекельні" санкції проти Росії;
  • по-друге, розпочнуть повномасштабну поставку озброєння. 

Фактично, як пояснив Піонтковський, цим висловлюванням він заморозив поставку, яка вже розпочалась. Однак згідно з листом 25 послів США, озброєння українці мають отримати не тоді, коли Росія вже вторгнеться, а негайно. 

Андрій Піонтковський припустив, як США відреагує на агресію Кремля: дивіться відео

 

Переговори США і Росії: останні новини

  • 10 січня у Женеві завершилися чергові переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки". Втім, ніяких конкретних домовленостей не досягли.
  • Кремль вимагає гарантій у НАТО, щоб Альянс не розширювався на Схід. Фактично, не надавав членство Україні.
  • Вже 12 січня відбудеться засідання Ради НАТО – Росія. Потім – у форматі Росія – ОБСЄ.
Автор: Тетяна Сукач