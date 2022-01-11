Україні зброю, а проти Росії санкції: Піонтковський оцінив перемовими США з Кремлем

Згідно з листом 25 послів США, озброєння українці мають отримати не тоді, коли Росія вже вторгнеться у Київ, а негайно. Також проти Кремля можуть ввести жорсткі санкції.

Дії офіційного Вашингтону, зокрема численні переговори з Росією, підтверджують можливість такого розвитку подій. Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Однак, як зазначив Піонтковський, зараз триває боротьба між помічником президента США Джейком Саліваном і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Після розмови Байдена з Путіним, на брифінгу Саліван заявив, що якщо буде повномасштабне вторгнення, тоді США відреагують так:

по-перше, введуть "пекельні" санкції проти Росії;

по-друге, розпочнуть повномасштабну поставку озброєння.

Фактично, як пояснив Піонтковський, цим висловлюванням він заморозив поставку, яка вже розпочалась. Однак згідно з листом 25 послів США, озброєння українці мають отримати не тоді, коли Росія вже вторгнеться, а негайно.

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