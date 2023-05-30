В Україні знизили граничний призовний вік

Верховна Рада України підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку. Тепер це стосується призовників 25-річного віку.

"За" проголосували 304 депутати. Нагадаємо, що у законопроєкті пропонувалося мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.

Зверніть увагу Зменшення призовного віку в Україні: хто потрапить під мобілізацію

Що відомо про нове рішення

Так, Верховна Рада підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25-річного віку.

Це означає, що можуть мобілізувати чоловіків з 25 років, які не проходили строкової служби та військової кафедри.

Раніше у відповідному законопроєкті пропонували мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу. Так, загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, від 25-ти до 60-ти років без досвіду військової служби.

Скільки ще триватиме загальна мобілізація в Україні

З 24 лютого 2022 року воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжували кілька разів:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року,

з 25 травня до 23 серпня 2022 року,

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року,

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року,

з 19 лютого до 20 травня 2023 року,

з 20 травня до 18 серпня 2023 року.

20 травня цього року в Україні ще продовжили воєнний стан на 90 діб. Тому загальна мобілізація триватиме до 18 серпня.

Кого можуть мобілізувати вже у червні

придатних до служби за станом здоров'я чоловіків віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

придатних до служби за станом здоров'я та з військовим досвідом;

обмежено придатних до служби під час воєнного стану та непридатних у мирний час чоловіків віком від 28 до 60 років;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.

Зауважимо, що в Україні є певна категорія людей, які не підлягають призову. Кого точно не мобілізують на службу – читайте тут.