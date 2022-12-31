Мінус один: на війні в Україні ліквідували російського командира Гаджибалаєва

Українські захисники ліквідували командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва. Про його смерть стало відомо 30 грудня.

Гаджибалаєва ліквідували на Херсонщині. Цю інформацію вже підтвердили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

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На війні ліквідували Гаджибалаєва

Як стало відомо, російського командира вже поховали у селі Зізік, що в Дагестані.

З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік,

– написали пропагандисти.



В Україні ліквідували командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва / фото росЗМІ

Актуальні втрати окупантів

Збройні Сили України вже ліквідували 105 960 окупантів. Лише за минулу добу вони відправили на той світ 710 загарбників.

Втрати у техніці: