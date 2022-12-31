Мінус один: на війні в Україні ліквідували російського командира Гаджибалаєва
Українські захисники ліквідували командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва. Про його смерть стало відомо 30 грудня.
Гаджибалаєва ліквідували на Херсонщині. Цю інформацію вже підтвердили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.
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На війні ліквідували Гаджибалаєва
Як стало відомо, російського командира вже поховали у селі Зізік, що в Дагестані.
З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік,
– написали пропагандисти.
В Україні ліквідували командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва / фото росЗМІ
Актуальні втрати окупантів
Збройні Сили України вже ліквідували 105 960 окупантів. Лише за минулу добу вони відправили на той світ 710 загарбників.
- Танків – 3029 (+3),
- бойових броньованих машин – 6075 (+16),
- артилерійських систем – 2016 (+6),
- РСЗВ – 423 (+0),
- засобів ППО – 213 (+1),
- літаків – 283 (+0),
- гелікоптерів – 269 (+1),
- крилатих ракет – 711 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
- кораблів/катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24),
- спеціальної техніки – 180.