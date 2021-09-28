В України з'явилося друге дихання, – Арахамія про боротьбу з "Північним потоком-2"

Давид Арахамія заявив, що Росія не дуже просунулася у питанні запуску "Північного потоку-2". Водночас вибори в Німеччині відкрили в України друге дихання у боротьбі з газопроводом.

Про це глава фракції "Слуга народу" повідомив в ефірі одного з телеканалів.

Читайте також "Брудний з усіх точок зору": Україна нагадала ПАРЄ, що Путін вбивця, а газ – це зброя

На сьогодні "Північний потік-2" не сильно просунувся вперед. Ба більше, з'явилися жорсткі повідомлення про відключення від системи SWIFT, про санкції, про які раніше українцям тільки хотілося б мріяти,

– сказав він.

Нардеп не знає, чи будуть вони втіленні у життя, чи будуть досягнуті домовленості, але вже "Україна активізувалася в цьому процесі".

Питання "Північного потоку-2" остаточно не вирішене

Давид Арахамія зауважив, що головним союзником у питанні "Північного потоку-2" є Польща, яка зайняла дуже жорстку риторику стосовно Німеччини.

Сьогодні, з огляду на те, як завершилися вибори в Німеччині, у нас з'явилося друге дихання в цій боротьбі,

– наголосив "слуга народу".

Він також додав: нині Росія вже показала всім, що готова використовувати "Північний потік-2" як зброю і розгойдала ціну на газ до майже 1 тисячі євро.

До слова Вперше в історії: ціна газу в Європі сягнула понад 1000 доларів за тисячу кубометрів

"Усі в Європі чітко побачили, що вірити обіцянкам країни-агресора у питанні енергетичної безпеки – це себе не поважати", – підсумував народний депутат.

"Північний потік-2": останні новини