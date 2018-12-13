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      "України стало трохи більше": на Харківщині у російської мови забрали статус регіональної

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      Харківська обласна рада
      Харківська обласна рада / фото з відкритих джерел

      Харківська облрада скасувала своє рішення від 2012 року, яке надавало російській мові статус регіональної. За відповідне рішення проголосувало 3/4 всіх депутатів.

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив депутат Харківської облради Дмитро Булах.

      Читайте також: Ще в одній області скасували регіональний статус російської мови

      "Забув трохи порадувати. Минулого тижня облрада проголосувала за скасування деяких своїх попередніх рішень. Серед них – одне ідіотське і одіозне. Рішення від 2012 про те, як і де вживати російську мову", – написав він.

      За словами Булаха, рішення про позбавлення російської мови статусу регіональної підтримало 3/4 всіх депутатів.

      Особливо радує, що рішення про скасування було консолідованим і за нього проголосувало 3/4 всіх депутатів і навіть більшість фракцій Оппоблока і Відродження. Загалом, ідіотизму стало трохи менше. А Україна трохи більше,
      – підсумував депутат.

      Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада схвалила законопроект про українську мову. Новий закон передбачає створення інституту уповноваженого із захисту державної мови. До цього в Україні діяв "закон Колесніченка-Ківалова" про мови.

      Що вирішував статус регіональної мови на Харківщині?Російська мова як регіональна, використовувалася на території області в роботі місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування, застосовувалася і вивчалася в державних і комунальних навчальних закладах, а також використовувалася в інших сферах громадського життя у межах і порядку, визначеному Законом України "Про засади державної мовної політики".

      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова мовне питання
      Джерело: 24 Канал
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