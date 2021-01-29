Українка потрапила за ґрати в Росії: її звинувачують у побитті поліцейського

29 січня 2021 , 17:41
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У Росії заарештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: РИА Новости

Суд відбувся 29 січня. Власне про арешт Ольги Бендас просило слідство.

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Арешт українки в Росії: що відомо

  • Російський суд вирішив арештувати Ольгу Бендас на 2 місяці.
  • Українку звинувачують у застосуванні насильства щодо представника влади, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я.

Арешт Ольги Бендас: дивіться відео

Зауважимо! 23 січня в містах Росії відбулися масштабні акції протесту на підтримку Навального. Традиційно російська влада намагалася придушити мітинги, тому силовики не лише жорстко кидали людей у автозаки, а і били ледь не усіх, хто їм потрапляв під руку. Загалом затримали понад 4 тисячі учасників. Докладніше про ті події читайте за цим посиланням.