В Італії українка виграла в лотерею пів мільйона євро
Джерело:Corriere della Sera
В італійському місті Авелліно українка придбала лотерейний квиток у тютюновій крамниці. У підсумку вона виграла 500 тисяч євро.
Подія сталася 22 лютого. 50-річна жінка придбала лотерейний білет прямо перед самим закриттям крамниці.
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Українка виграла в лотерею пів мільйона євро
Як розповів власник магазину, жінка купила квиток, подряпала його і виграла 500 000 євро. Вона попросила перевірити це.
Жінка не могла в це повірити, і після того, як я кілька разів підтвердив їй, що вона виграла, вона поцілувала і обійняла нас! Вона була дуже щаслива,
– зазначив власник крамниці.
За його словами, найбільшим виграшем у його крамниці раніше була сума у 240 тисяч євро з лотерейного білета вартістю 2 євро.
Інші подібні випадки
- Представник фірми Amazon з міста Балтімора, що у штаті Меріленд США, виграв у лотереї приз у розмірі 50 000 доларів. Відомо, що білет коштував всього 5 доларів і це вже другий великий виграш чоловіка другий місяць поспіль.
- Пенсіонер із Прилук виграв 3 мільйони гривень у "Лото-Забава". Чоловік став 427 мільйонером у цій лотереї.
- В американському штаті Массачусетс чоловік купив 6 лотерейних білетів. Він вгадав виграшні номери в кожному з них та виграв понад 2 мільйони доларів.
- Окрім цього, у січні 2022 року американка виграла у лотерею 3 мільйони доларів. Щоправда, дізналась про це зі спаму, адже саме там знайшла лист про виграш.