В Італії українка виграла в лотерею пів мільйона євро

В італійському місті Авелліно українка придбала лотерейний квиток у тютюновій крамниці. У підсумку вона виграла 500 тисяч євро.

Подія сталася 22 лютого. 50-річна жінка придбала лотерейний білет прямо перед самим закриттям крамниці.

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Українка виграла в лотерею пів мільйона євро

Як розповів власник магазину, жінка купила квиток, подряпала його і виграла 500 000 євро. Вона попросила перевірити це.

Жінка не могла в це повірити, і після того, як я кілька разів підтвердив їй, що вона виграла, вона поцілувала і обійняла нас! Вона була дуже щаслива,

– зазначив власник крамниці.

За його словами, найбільшим виграшем у його крамниці раніше була сума у 240 тисяч євро з лотерейного білета вартістю 2 євро.

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