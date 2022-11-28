"Народитися в Україні – це моя помилка": блогерка з Івано-Франківська потрапила у скандал
21-річна українка з Івано-Франківська потрапила у скандал. Вона заявила, що "дуже любить Росію".
Відповідне відео вже розлетілось мережею. Про це інформує 24 канал.
До теми Ображала ЗСУ та закликала здатися: у Києві прихильницю "русского міра" вигнали з електрички
Українка-зрадниця потрапила у скандал
На опублікованому відео можна побачити, як українка під час прямої трансляції заявила, що народитися в Україні – її найбільша помилка. За словами зрадниці, російська мова їй дається краще, ніж українська.
Я народилася в Україні, і це моя найбільша помилка. Тому я розмовляю українською, але Україна – найтупіший народ, я не патріотка, я не за Росію, але я за те, щоб народитися в іншій країні. У будь-якій: Європа, Канада, Америка, але тільки не Україна. Бо Україна – це найбідніший народ,
– сказала дівчина.
Вона наголосила, що усе б віддала, щоб народитися не в Україні.
Українку піймала СБУ
Згодом дівчину викрила СБУ, і вона покаялась та попросила вибачення за свої слова.
"Я хочу покаятись і попросити вибачення за свої слова. Я так не вважаю, я не підтримую Росію та війну, а також російську мову, і російською я говорила вперше в житті. Зі мною провела бесіду СБУ. Вибачте мені, будь ласка, всі ті, хто служить та захищають нас. Я каюсь і обіцяю такого більше не робити", – заявила українка.
Дівчина з Івано-Франківська потрапила у скандал: дивіться відео
СБУ ловить зрадників в Україні
- 21 листопада на Київщині СБУ повідомила про затримання помічника "міністра МВД" псевдореспубліки.
- Також відомо, що 10 бойовиків з квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР" від 13 до 15 років проведуть за ґратами.
- Нещодавно контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки, який коригував терористичні удари по Вінниччині.
Варте уваги – Зрадниця передавала ворогу оборонні розробки України: дивіться відео