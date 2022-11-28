"Народитися в Україні – це моя помилка": блогерка з Івано-Франківська потрапила у скандал

21-річна українка з Івано-Франківська потрапила у скандал. Вона заявила, що "дуже любить Росію".

Відповідне відео вже розлетілось мережею. Про це інформує 24 канал.

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Українка-зрадниця потрапила у скандал

На опублікованому відео можна побачити, як українка під час прямої трансляції заявила, що народитися в Україні – її найбільша помилка. За словами зрадниці, російська мова їй дається краще, ніж українська.

Я народилася в Україні, і це моя найбільша помилка. Тому я розмовляю українською, але Україна – найтупіший народ, я не патріотка, я не за Росію, але я за те, щоб народитися в іншій країні. У будь-якій: Європа, Канада, Америка, але тільки не Україна. Бо Україна – це найбідніший народ,

– сказала дівчина.

Вона наголосила, що усе б віддала, щоб народитися не в Україні.

Українку піймала СБУ

Згодом дівчину викрила СБУ, і вона покаялась та попросила вибачення за свої слова.

"Я хочу покаятись і попросити вибачення за свої слова. Я так не вважаю, я не підтримую Росію та війну, а також російську мову, і російською я говорила вперше в житті. Зі мною провела бесіду СБУ. Вибачте мені, будь ласка, всі ті, хто служить та захищають нас. Я каюсь і обіцяю такого більше не робити", – заявила українка.

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