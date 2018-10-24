Українка Алла Черкасова – чемпіонка світу з вільної боротьби
Українка Алла Черкасова виборола для України першу нагороду в Будапешті на Чемпіонаті світу з вільної боротьби. Львів’янка стала чемпіонкою світу у категорії до 68 кілограм.
Розпочала Алла турнір з дострокової перемоги над білорускою Марією Мамащук. Найважчою ж виявилася півфінальна сутичка, в якій Алла з рахунком 11:8 зборола чинну чемпіонку Азії Шень Жоу – 11:8.
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У фіналі ж українка перемогла француженку Коумба Ларрок 15:10. І стала чемпіонкою світу.
Джерело: 24 Канал
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