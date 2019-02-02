Українка Бех виборола золото юніорського чемпіонату світу з біатлону

20-річна українка Катерина Бех виграла спринт на юнацькому чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в словакцом Брезно-Осрблі.

Перед стартом гонки головним питанням було – чи зможе хтось кинути виклик якнайшвидшій спортсменці цього чемпіонату Камілі Жук. Відповідь на це питання залежало від самої польської юніорки, а точніше – від її точності на рубежі.

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І, на щастя для збірної України, Каміла допустила по одному промаху на кожному рубежі, даючи шанс конкуренткам. Але скористатися цим шансом зуміла тільки Катерина Бех. Українка без промахів фінішувала на дистанції 7,5 кілометрів з часом в 21 хвилину і 3,6 секунди, а Каміла Жук задовольняється в цій гонці лише сріблом.

У суперництві за бронзу представниця Німеччини Ханна Кебінгер всього на 0,2 секунди обійшла молодшу сестру олімпійської чемпіонки зі Швеції Ельвіру Еберг.

Другий кращий результат серед українок показала Анна Кривонос, з одним промахом посіла 10 місце з відставанням від лідера в 31,3 секунди.

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У свою чергу, Валерія Дмитренко фінішувала на 19 місці, без промахів відставши від Бех на хвилину і 1,9 секунди. Анна Коваленко – 53-я з 2 промахами і відставанням в 2 хвилини і 27,6 секунди.

Раніше 24 канал писав, що в спринтерській гонці у юніорів Богдан Цимбал потрапив у квіткову церемонію, посівши високе 4 місце.

1. Катерина Бех (0+0) 21:03,6

2. Каміла Жук (1+1) +12,1

3. Ханна Кебінгер (0+0) +14,0

…

10. Анна Кривонос (0+1) +31,3

19. Валерія Дмитренко (0+0) +1:01,9

53. Анна Коваленко (1+1) +2:27,6

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