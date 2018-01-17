04:53
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Бондаренко здолала росіянку на Australian Open

03:42, сьогодні 79 Читать новость на русском
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко

Українська тенісистка Катерина Бондаренко у другому раунді Australian Open перемогла 18 ракетку світу росіянку Анастасію Павлюченкову.

Українка здолала суперницю з Росії за підсумком двох сетів – 6 – 2, 6 – 3.

Таким чином Бондаренко пройшла до третього кваліфікаційного раунду Australian Open.

Наступною суперницею української тенісистки стане переможниця пари Кірстен Фліпкенс (Бельгія) – Магдалена Рибарікова (Словаччина).

Теги: Теніс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
16 січня, 22:01 Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
685
Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
16 січня, 21:56 Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
Все про здоров'я 1087
Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
16 січня, 20:01 Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
Олексій Годзенко 1259
Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
16 січня, 18:01 Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
Анастасія Ковач-Петрушенко 2832
У
16 січня, 17:00 У "ДНР" стариків залишили без українських пенсій, а інших – без соцвиплат
Олексій Чибісов 2470
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера
 12 листопада 2017 , 15:59
У львівський готель, де проживає Саакашвілі, прийшли правоохоронці та прикордонники, – джерело
 12 вересня 2017 , 08:18
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото
 13 серпня 2017 , 11:32
Савченко зробила дивну заяву про ватажків "ЛДНР" Захарченка та Плотницького
 31 серпня 2017 , 23:08
Не українська співачка, – Зібров розкритикував Героя України через її гастролі в Росії
1 грудня 2017 , 11:23
Бій Усик – Хук: на дуелі поглядів німець штовхнув та грубо обізвав українця
 6 вересня 2017 , 19:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук