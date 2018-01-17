Бондаренко здолала росіянку на Australian Open
03:42, сьогодні 79 Читать новость на русском
Українська тенісистка Катерина Бондаренко у другому раунді Australian Open перемогла 18 ракетку світу росіянку Анастасію Павлюченкову.
Українка здолала суперницю з Росії за підсумком двох сетів – 6 – 2, 6 – 3.
Таким чином Бондаренко пройшла до третього кваліфікаційного раунду Australian Open.
Наступною суперницею української тенісистки стане переможниця пари Кірстен Фліпкенс (Бельгія) – Магдалена Рибарікова (Словаччина).
Джерело: 24 Канал
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