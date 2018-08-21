Українка Костюк на US Open зіграє з Івахненко з Ялти, яка прийняла російське громадянство

У першому колі кваліфікації US Open 16-річна українка Марта Костюк зустрінеться з колишньою співвітчизницею, а після анексії Криму Росією – російською громадянкою Валентиною Івахненко.

25-літня Івахненко, яка до 2014 року представляла Україну (вона народилася в Ялті у 1993 році), зараз посідає 170-те місце в рейтингу WTA. Марта Костюк в цьому рейтингу перебуває на 133-ій позиції.

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Матч заплановано на 18:00 годину вівторка, 21 серпня.

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