Українка Костюк з перемоги стартувала на престижному турнірі в Берні

Українка Марта Костюк вийшла до другого кола турніру серії ITF в місті Берні (Австралія) із призовим фондом 60 тисяч доларів.

У першому колі українка здобула перемогу над представницею Тайваню Чжан Кайчжень – 6:3, 6:4.

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Матч тривав 1 годину і 3 хвилини. За цей час Костюк виконала 2 подачі навиліт і допустила 5 подвійних помилок. Її суперниця зробила 1 ейс, а також 6 разів помилилася при введенні м'яча в гру.

У другому колі Марта зіграє проти 17-річної китаянки Ван Сіюй. Також 22 січня 16-річна українка вийшла в чвертьфінал парного розряду в Берні.

Нагадаємо, напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії.

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