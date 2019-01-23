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      Українка Костюк з перемоги стартувала на престижному турнірі в Берні

      86 Читать новость на русском
      Марта Костюк
      Марта Костюк / btu.org.ua

      Українка Марта Костюк вийшла до другого кола турніру серії ITF в місті Берні (Австралія) із призовим фондом 60 тисяч доларів.

      У першому колі українка здобула перемогу над представницею Тайваню Чжан Кайчжень – 6:3, 6:4.

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      Матч тривав 1 годину і 3 хвилини. За цей час Костюк виконала 2 подачі навиліт і допустила 5 подвійних помилок. Її суперниця зробила 1 ейс, а також 6 разів помилилася при введенні м'яча в гру.

      У другому колі Марта зіграє проти 17-річної китаянки Ван Сіюй. Також 22 січня 16-річна українка вийшла в чвертьфінал парного розряду в Берні.

      Нагадаємо, напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії.

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      Теги: Спорт Теніс Марта Костюк
      Джерело: 24 Канал
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