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Українка Козлова програла стартовий матч на Wimbledon

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Катерина Козлова
Катерина Козлова

Вже у першому колі Wimbledon Україна втратила одразу трьох тенісисток. Останньою у цьому переліку стала Катерина Козлова.

Нагадаємо, у першому колі спочатку програла Катерина Бондаренко, а після цього доволі сенсаційно і п’ята ракетка світу Еліна Світоліна. Вийти у друге коло турніру вдалося лише Лесі Цуренко.

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Катерина Козлова (67 номер рейтингу WTA) свій матч проти Дженніфер Брейді (74 WTA) зіграла у вівторок, 3 липня. Матч тривав понад дві години.

Українка могла одразу захопити ініціативу, коли ще у першому геймі на подачі суперниці отримала подвійний брейк-пойнт. Однак виграти подачу не зуміла. Зате американка двічі виграла подачі Козлової, загалом за шість геймів віддавши українці лише один.

Виправляти ситуацію Козловій довелося у другому сеті. Хоча і тут Брейді після 2:2 виграла три гейми поспіль. Українка відповіла тим же, відтак рахунок знову став рівним 5:5. Згодом визначати переможницю довелося на тай-брейку. Цього разу вверх взяла українка.

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Та зі старту третього сету Козлова повністю провалилася – Брейді повела 4:0. До кінця сету українка виграла лише дві свої подачі. При цьому у восьмому геймі на подачі Брейді при рахунку 5:2 Козлова мала можливість переломити хід поєдинку. Однак двічі не зуміла реалізувати брейк-пойнт. А після того американка з другої спроби подала на матч-пойнт.

Катерина Козлова – Дженніфер Брейді 1:2 (2:6, 7:6, 2:6)

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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