Українка Козлова успішно стартувала на турнірі WTA у Росії
Катерина Козлова зуміла переграти італійку Мартіну Тревізан в 1/16 фіналу турніру WTA в Москві.
Тенісний поєдинок тривав майже півтори години. Козлова виконала 5 брейків, а на своїй подачі програла італійці 3 гейми.
Читайте також: Українець Долгополов втратив 15 позицій в оновленому рейтингу ATP
В 1/8 фіналу Катерина Козлова зіграє з переможницею матчу Алізе Корне та Лаури Зігемунд.
Нагадаємо, що грунтовий турнір Moscow River Cup – WTA International із призовим фондом 750 тисяч доларів вперше проводиться в Москві й триватиме до 29 липня.
Катерина Козлова (Україна) – Мартіна Тревізан (Італія) 2:0 (6:3, 6:4)
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу25 червня , 14:03
Єгипет – Уругвай: анонс матчу Чемпіонату світу з футболу 201815 червня , 13:07
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи9 вересня 2013 , 10:02