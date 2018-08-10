Українка Прищепа стала чемпіонкою Європи, а Ляхова виграла бронзу з бігу на 800 метрів

10 серпня на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні відбулися фінальні забіги у жінок на дистанції 800 метрів.

Одразу двом українкам вдалося попасти на п'єдестал пошани у цьому виді. Наталія Прищепа з результатом 2:00.38 стала чемпіонкою Європи, а Ольга Ляхова у запеклому фініші вирвала бронзову нагороду – 2:00.79.

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Цікаво, що Прищепа до останньої 100-метрівки йшла п'ятою і лише за рахунок феєричного фінішу змогла випередити усіх суперниць.

Нагадаємо, до цього збірна України виборола вже чотири медалі на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину і Анна Рижкова виборола срібло у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

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