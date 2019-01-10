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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Українка стала найкращою пара-пауерліфтеркою світу

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      Мар'яна Шевчук
      Мар'яна Шевчук / Національний комітет спорту інвалідів України

      Міжнародною федерацією пара-пауерліфтингу Мар'яну Шевчук визнано "Кращим пауерліфтером 2018 року". Запорукою номінації на цей титул став її рекордний виступ на чемпіонаті Європи у м. Берк-сюр-Мер, Франція, де українська спортсменка, піднявши 130,5 кг у жінок у ваговій категорії до 55 кг, отримала золоту медаль та тріумфально побила рекорд світу.

      Відповідне голосування за найкращого пауерліфтера було проведено у мережах Facebook, Twitter та Instagram Міжнародної федерації пара-пауерліфтингу, і наша 22-х-літня спортсменка вийшла на найвищу сходинку з найбільшою кількістю голосів на всіх сторінках соціальних мереж.

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      Друге місце у голосуванні посів колумбієць Кастанеда, третє – спортсмен з Ірану Сіаманд Рахман. Цікаво, що Мар’яна Шевчук – єдина із жінок, хто був номінований на цей почесний титул.

      Варто нагадати, що Мар’яна Шевчук у 2018 році вже отримала титул найкращої спортсменки Європи за визначенням Міжнародної федерації пара-пауерліфтингу, а тепер – найкращої спортсменки 2018 року у пауерліфтингу.

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      Теги: Спорт Паралімпійські ігри
      Джерело: 24 Канал
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