Українка стала найкращою пара-пауерліфтеркою світу

Міжнародною федерацією пара-пауерліфтингу Мар'яну Шевчук визнано "Кращим пауерліфтером 2018 року". Запорукою номінації на цей титул став її рекордний виступ на чемпіонаті Європи у м. Берк-сюр-Мер, Франція, де українська спортсменка, піднявши 130,5 кг у жінок у ваговій категорії до 55 кг, отримала золоту медаль та тріумфально побила рекорд світу.

Відповідне голосування за найкращого пауерліфтера було проведено у мережах Facebook, Twitter та Instagram Міжнародної федерації пара-пауерліфтингу, і наша 22-х-літня спортсменка вийшла на найвищу сходинку з найбільшою кількістю голосів на всіх сторінках соціальних мереж.

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Друге місце у голосуванні посів колумбієць Кастанеда, третє – спортсмен з Ірану Сіаманд Рахман. Цікаво, що Мар’яна Шевчук – єдина із жінок, хто був номінований на цей почесний титул.

Варто нагадати, що Мар’яна Шевчук у 2018 році вже отримала титул найкращої спортсменки Європи за визначенням Міжнародної федерації пара-пауерліфтингу, а тепер – найкращої спортсменки 2018 року у пауерліфтингу.

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