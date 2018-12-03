13:20
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Українка Старікова здобула золото Кубка світу, перемігши двох чемпіонок світу

      165 Читать новость на русском
      Олена Старікова
      Олена Старікова

      Володарка двох срібних медалей чемпіонату Європи 22-річна українка Олена Старікова завоювала дві медалі на етапі Кубка світу з велотреку в Берліні.

      Спочатку в спринті Старікова посіла третє місце. Українка поступилася тільки в півфіналі росянці Анастасії Войновій. Але в малому фіналі українка завоювала бронзу здолавши іншу представницю Росії діючу чемпіонку Європи в спринті Дарину Шмельову.

      Читайте також: Українська велосипедистка стала віце-чемпіонкою світу з MTB Eliminator у Китаї

      Згодом Старікова зуміла завоювати золото в гіті – гонці зі стартом з місця на 500 метрів, де велосипедисти стартують окремо, і їх завдання полягає в тому, щоб показати найменший час на дистанції. Час українки склав 33,210 секунди.


      Олена Старікова виграла золото та бронзу на етапі Кубка світу з велотреку

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт велоспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сьогодні , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 1997
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сьогодні , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 906
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1583
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 грудня , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2356
      Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      2 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      6850
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      "Тоттенхем" безжальний до "Анжи", "Шахтар" - не чемпіон. ВІДЕО
       3 жовтня 2013 , 21:36
      "Барселона" не зможе повернути Яя Туре, а за Льоренте побореться
       22 травня 2014 , 13:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук