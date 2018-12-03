Українка Старікова здобула золото Кубка світу, перемігши двох чемпіонок світу

Володарка двох срібних медалей чемпіонату Європи 22-річна українка Олена Старікова завоювала дві медалі на етапі Кубка світу з велотреку в Берліні.

Спочатку в спринті Старікова посіла третє місце. Українка поступилася тільки в півфіналі росянці Анастасії Войновій. Але в малому фіналі українка завоювала бронзу здолавши іншу представницю Росії діючу чемпіонку Європи в спринті Дарину Шмельову.

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Згодом Старікова зуміла завоювати золото в гіті – гонці зі стартом з місця на 500 метрів, де велосипедисти стартують окремо, і їх завдання полягає в тому, щоб показати найменший час на дистанції. Час українки склав 33,210 секунди.



Олена Старікова виграла золото та бронзу на етапі Кубка світу з велотреку

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