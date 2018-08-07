Українка Яхно здобула чергову нагороду для України на Чемпіонаті Європи з синхронного плавання

Збірна України продовжує здобувати нагороди на Чемпіонаті Європи з синхронного плавання. Цього разу бронзову медаль нашій країні принесла Єлизавета Яхно.

Українка зайняла третє місце в соло дисципліні з синхронного плавання.

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Варто зазначити, що до цього Яхно разом з Анастасією Савчук здобули срібні нагороди в довільній програмі дуетів.

Бронзова медаль Яхно стала сьомою для української команди. В активі синьо-жовтих одна золота, п’ять срібних та одна бронзова медаль. За цим показником збірна України на другому місці, поступаючись лише росіянам.

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