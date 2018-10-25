Українка Юлія Ткач-Остапчук виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу з вільної боротьби

На чемпіонаті світу з вільної боротьби, який відбувається в Будапешті (Угорщина), збірна України здобула чергову нагороду.

Цього разу медаль збірній України принесла Юлія Ткач-Остапчук, яка стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 62 кілограм. У малому фіналі українка перемогла господарку турніру Маріану Састін 2:0.

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Варто зазначити, що це вже третя нагорода для збірної України. Нагадаємо, золото завоювала Алла Черкасова (68 кг), а згодом Оксана Лівач принесла збірній Україні бронзову нагороду у ваговій категорії до 50 кілограм.