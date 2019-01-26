17:47
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
      Вєсті Кремля
      23:37, 25 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, 25 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Українка Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA в Росії, Калініна – вибула

      35 Читать новость на русском
      Катаріна Завацька
      Катаріна Завацька / btu.org.ua

      Українка Катаріна Завацька здобула перемогу в першому раунді кваліфікації турніру WTA в Санкт-Петербурзі.

      Українська тенісистка перемогла Терезу Сміткову, що займає 136 місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:2, 3:6, 6:3.

      Читайте також: Осака виграла Australian Open і стане першою азіаткою, яка очолить рейтинг WTA

      Матч тривав 1 годину 55 хвилин. За цей час Завацька зробила 1 ейс, 5 брейків і допустила 5 подвійних помилок. На рахунку Сміткової 4 подачі навиліт, 3 з 8 реалізованих брейк-поінтів і 5 помилок при введенні м'яча в гру.

      Інша українка Ангеліна Калініна не змогла вийти до другого кола кваліфікації турніру в Санкт-Петербурзі, в першому раунді поступившись швейцарці Белінді Бенчіч, що займає 49 місце в світовому рейтингу, з рахунком 2:6, 1:6.

      Матч тривав 59 хвилин. За цей час Бенчіч зробила 2 ейси, 5 брейків і допустила 1 невимушену помилку. На рахунку Калініної 3 подачі навиліт, 1 з 3 реалізований брейк-поінт і 4 помилки при введенні м'яча в гру.

      Читайте також: Джокович та Надаль вдруге зіграють у фіналі Australian Open

      У другому колі кваліфікації турніру в Санкт-Петербурзі Катаріна Завацька зіграє проти Кеті Болтер з Великобританії.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      сьогодні , 16:52 Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      Віталій Шабунін 1190
      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      сьогодні , 16:01 Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      Олександр Гаврутенко 66
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сьогодні , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 509
      "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      сьогодні , 12:00 "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      Катерина Петренко 6071
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сьогодні , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 1073
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук