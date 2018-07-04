Українка завоювала срібло на міжнародному турнірі в Угорщині

Срібний призер чемпіонату світу U-23 Наталія Стребкова посіла друге місце на турнірі Gyulai Istvаn Memorial, який проходив в Угорщині.

Про це інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Українка брала участь в бігу на 3000 метрів з перешкодами та встановила свій новий особистий рекорд - 9.41,31 хвилини. Цей результат став другим на змаганнях. Швидше пробігла лише ефіопка Войншет Анса – 9.40,89 хвилини.

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У свою чергу, Андрій Проценко посів восьме місце зі стрибків у висоту (2,22 м). Переміг катарець Мутаз Есса Баршим. Він повторив найкращий результат сезону, з третьої спроби подолавши 2,40 м, після чого штурмував висоту нового світового рекорду (2,46 м), але планка не встояла.

У секторі для метання молота глядачі побачили чергове протистояння поляків, у результаті якого було показано новий найкращий результат сезону. Войцех Новіцкі переміг з результатом 81,85 м, а Павел Файдек був другим (81,14 м).

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Найкращий результат сезону у світі встановила й ефіопка Гензебе Дібаба, подолавши одну милю за 4.24,29 хв. З 12,92 с Сєргєй Шубєнков очолив світовий топ-лист сезону з бігу на 110 метрів з бар’єрами.

Заначимо, що до цього Стребкова ставала другою на турнірі у французькому Ерувіллі.