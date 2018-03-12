Українка знялася для відомого бренду косметики: фото

Українка Настя Бобровська, яка зараз живе і працює в Нью-Йорку, знялася в новій рекламній кампанії одного з найпопулярніших сучасних косметичних брендів Milk Makeup.

Кампанія присвячена виходу нового продукту – Holographic Face Gloss, який можна використовувати і як тіні для повік, і як хайлайтер, і як блиск для губ. Настя Бобровська для Milk Makeup Допис, поширений A N A S T A S I A (@anabobrovska) 9 Бер 2018 р. о 1:32 PST Допис, поширений Milk Makeup (@milkmakeup) 9 Бер 2018 р. о 1:55 PST Цей продукти створює голографічний ефект з ліловим відтінком. Варто відзначити, що Бобровська раніше знімалася для бренду Glossier. Настя Бобровська знімалася для Glossier: відео Допис, поширений A N A S T A S I A (@anabobrovska) 19 Кві 2017 р. о 8:42 PDT