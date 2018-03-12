Українка знялася для відомого бренду косметики: фото
Українка Настя Бобровська, яка зараз живе і працює в Нью-Йорку, знялася в новій рекламній кампанії одного з найпопулярніших сучасних косметичних брендів Milk Makeup.
Кампанія присвячена виходу нового продукту – Holographic Face Gloss, який можна використовувати і як тіні для повік, і як хайлайтер, і як блиск для губ.
Настя Бобровська для Milk Makeup
Цей продукти створює голографічний ефект з ліловим відтінком.
Варто відзначити, що Бобровська раніше знімалася для бренду Glossier.
Настя Бобровська знімалася для Glossier: відео
Джерело: 24 Канал
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