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Українка зробила стильну фотосесію сестрі Кім Кардашян: перше фото

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Кайлі Дженнер знялась у фотосесії українки
Кайлі Дженнер знялась у фотосесії українки

Молодша сестра Кім Кардашян та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер опублікувала стильне фото на сторінці в Instagam.

На фото популярна американка ніжно позує у білій футболці, легко піднявши руки вгору та зібравши волосся на одну сторону. Світлину зробили на темному фоні, відтак засмагла Кайлі Дженнер розкішно виглядала в кадрі.

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Прихильники 20-річної знаменитості не приховували захвату від фото. Користувачі соціальної мережі навіть назвали світлину найкращою у фотогалереї Кайлі Дженнер.

Як виявилось, знімок зробила український фешн-фотограф Саша Самсонова, яка тривалий час живе у Лос-Анджелесі. Кайлі Дженнер не вперше співпрацює з українкою. Роботи Саші Самсонової, на яких позує сестра Кім Кардашян, часто з'являються на Instagram-сторінці зірки.

women’s day

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Нагадаємо, що Кайлі Дженер є молодшою сестрою зірки реаліті-шоу Кім Кардашян. 1 лютого 2018 року Кайлі Дженнер народила першу дитину – доньку Стормі. Упродовж вагітності зірка приховувала вагітність. Згодом вона вперше показала миле фото Стормі. Батьком первістка є 25-річний американський репер Тревіс Скотт.

Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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