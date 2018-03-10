Українка зробила стильну фотосесію сестрі Кім Кардашян: перше фото

Молодша сестра Кім Кардашян та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер опублікувала стильне фото на сторінці в Instagam.

На фото популярна американка ніжно позує у білій футболці, легко піднявши руки вгору та зібравши волосся на одну сторону. Світлину зробили на темному фоні, відтак засмагла Кайлі Дженнер розкішно виглядала в кадрі.

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Прихильники 20-річної знаменитості не приховували захвату від фото. Користувачі соціальної мережі навіть назвали світлину найкращою у фотогалереї Кайлі Дженнер.

Як виявилось, знімок зробила український фешн-фотограф Саша Самсонова, яка тривалий час живе у Лос-Анджелесі. Кайлі Дженнер не вперше співпрацює з українкою. Роботи Саші Самсонової, на яких позує сестра Кім Кардашян, часто з'являються на Instagram-сторінці зірки.

women’s day Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 8 Бер 2018 р. о 6:10 PST

Нагадаємо, що Кайлі Дженер є молодшою сестрою зірки реаліті-шоу Кім Кардашян. 1 лютого 2018 року Кайлі Дженнер народила першу дитину – доньку Стормі. Упродовж вагітності зірка приховувала вагітність. Згодом вона вперше показала миле фото Стормі. Батьком первістка є 25-річний американський репер Тревіс Скотт.