Українки Левченко та Табашник завоювали медалі "Діамантової ліги" з легкої атлетики
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко завоювала срібло "Діамантової ліги". Бронза також у ще однієї українки Катерини Табашник.
З результатом 1,94 метра Левченко програла тільки болгарці Мірелою Деміревой, яка підкорила цю ж висоту, однак з першої спроби.
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Третє місце зайняла ще одна українка Катерина Табашник з результатом 1,90 метра. Такий же результат – у росіянки Марії Ласіцкене, яка до цього 45 турнірів поспіль не знала поразок.
Нагадаємо, у Парижі Левченко показала свій кращий результат сезону – 1.97 м, чого вистачило для бронзи. Кращим кар'єрним результатом Левченко є 2,01 м.
Джерело: 24 Канал
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