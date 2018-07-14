Українки Левченко та Табашник завоювали медалі "Діамантової ліги" з легкої атлетики

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко завоювала срібло "Діамантової ліги". Бронза також у ще однієї українки Катерини Табашник.

З результатом 1,94 метра Левченко програла тільки болгарці Мірелою Деміревой, яка підкорила цю ж висоту, однак з першої спроби.

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Третє місце зайняла ще одна українка Катерина Табашник з результатом 1,90 метра. Такий же результат – у росіянки Марії Ласіцкене, яка до цього 45 турнірів поспіль не знала поразок.

Нагадаємо, у Парижі Левченко показала свій кращий результат сезону – 1.97 м, чого вистачило для бронзи. Кращим кар'єрним результатом Левченко є 2,01 м.