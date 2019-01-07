Українки Цуренко та Костюк встановили особистий рекорд у світовому рейтингу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила оновлену версію світового рейтингу.

Леся Цуренко стала четвертою українкою, якій вдалося увійти в число 25 найсильніших тенісисток в класифікації WTA. Кращий результат Наталії Медведєвої – 23 рядок, у Альони Бондаренко – 19-а, у Еліни Світоліної – 3.

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Рекорд в оновленому рейтингу Цуренко забезпечив вихід у її дебютний в кар'єрі фінал на турнірах серії "Прем'єр" в Брісбені. У вирішальному матчі Леся зазнала поразки від п'ятої сіяної Кароліни Плішкової з Чехії.

Еліна Світоліна провалила захист титулу в Брісбені і опустилася на шосте місце, пропустивши вперед Наомі Осаку і Слоан Стівенс.

З новим рекордом цей тиждень також починає Марта Костюк – 116 місце.

Українські тенісистки в топ-200 рейтингу WTA

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